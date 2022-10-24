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В Госдуме предложили освободить от мобилизации отцов двоих детей, чьи жены ждут третьего

Политика
24.10.2022 07:32
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gosdume-predlozhili-osvobodit-ot-mobilizatsii-ottsov-dvoih-detej-chi-zheny-zhdut-tretego
В Госдуме предложили освободить от мобилизации отцов двоих детей, чьи жены ждут третьего
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Соответствующее обращение парламентарии направили на имя первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.

Инициаторами расширения категории отсрочки от частичной мобилизации выступили депутаты Госдумы Иван Сухарев и Сергей Каргинов.

«В части предоставления отсрочки для мужчин, имеющих на иждивении двух детей в возрасте до 16 лет и беременную жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель», — цитирует сообщение RT.

В настоящее время отсрочка от мобилизации предоставляется отцам четырех и более детей в возрасте до 16 лет, а также имеющим на иждивении трех детей в возрасте до 16 лет и жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель.

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