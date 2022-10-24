В Госдуме предложили освободить от мобилизации отцов двоих детей, чьи жены ждут третьего
Политика
24.10.2022 07:32
Соответствующее обращение парламентарии направили на имя первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.
Инициаторами расширения категории отсрочки от частичной мобилизации выступили депутаты Госдумы Иван Сухарев и Сергей Каргинов.
«В части предоставления отсрочки для мужчин, имеющих на иждивении двух детей в возрасте до 16 лет и беременную жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель», — цитирует сообщение RT.
В настоящее время отсрочка от мобилизации предоставляется отцам четырех и более детей в возрасте до 16 лет, а также имеющим на иждивении трех детей в возрасте до 16 лет и жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель.
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