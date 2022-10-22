Правительство РФ утвердило отсрочку по уплате налогов и взносов для мобилизованных
Экономика
22.10.2022 13:02
Россияне, призванные в рамках частичной мобилизации, получат отсрочку по уплате налогов и страховых взносов. Также продлены сроки предоставления налоговых деклараций и отчетов о движении денег по счетам.
Отсрочка будет рассчитываться со дня окончания службы. Оплатить налоги нужно до 28 числа третьего месяца со дня демобилизации, предоставить налоговые декларации — до 25 числа третьего месяца.
Для уплаты налога на профессиональный доход отсрочка будет рассчитываться со дня окончания службы до последнего числа четвертого месяца после демобилизации, сообщает пресс-служба Правительства РФ в Telegram.
Выплатить накопившуюся задолженность можно в рассрочку. Размер первого платежа — 1/6 часть долга, оставшуюся сумму можно будет погашать ежемесячно равными частями.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в Правительстве РФ утвердили меры поддержки мобилизованных предпринимателей.
Популярные новости
- Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
- В Новороссийске уже сутки горит городская свалка
- Кубанское казачество — 326 лет на службе России
- Шины лопнули, колесо сломалось: фуру на трамвайные пути в Краснодаре «завел» навигатор
- В Краснодаре с 5 ноября отключат фонтаны на зиму
- Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины