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Правительство РФ утвердило отсрочку по уплате налогов и взносов для мобилизованных

Экономика
22.10.2022 13:02
Ссылка https://kuban24.tv/item/pravitelstvo-rf-utverdilo-otsrochku-po-uplate-nalogov-i-vznosov-dlya-mobilizovannyh
Правительство РФ утвердило отсрочку по уплате налогов и взносов для мобилизованных
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Россияне, призванные в рамках частичной мобилизации, получат отсрочку по уплате налогов и страховых взносов. Также продлены сроки предоставления налоговых деклараций и отчетов о движении денег по счетам.

Отсрочка будет рассчитываться со дня окончания службы. Оплатить налоги нужно до 28 числа третьего месяца со дня демобилизации, предоставить налоговые декларации — до 25 числа третьего месяца.

Для уплаты налога на профессиональный доход отсрочка будет рассчитываться со дня окончания службы до последнего числа четвертого месяца после демобилизации, сообщает пресс-служба Правительства РФ в Telegram.

Выплатить накопившуюся задолженность можно в рассрочку. Размер первого платежа — 1/6 часть долга, оставшуюся сумму можно будет погашать ежемесячно равными частями.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в Правительстве РФ утвердили меры поддержки мобилизованных предпринимателей.

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