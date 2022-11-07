В Госдуме предложили оснастить все магазины сканерами для проверки цен

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С такой инициативой выступил депутат Госдумы Василий Власов. Он уверен, что такое нововведение заметно упростит жизнь покупателям.

Депутат направил письмо на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой с предложением установить устройства для проверки цен по штрихкодам во всех магазинах площадью не менее 100 кв. метров.

Власов отметил, что многие супермаркеты оснащены сканерами для проверки цен, но при этом в ряде магазинов их по-прежнему нет. Из-за этого покупатель может заметить не соответствие цены в чеке уже после завершения покупки.

Зачастую в таких случаях оформляют возврат средств. Для этого другие покупатели вынуждены дольше находиться в очереди на кассу, сообщает RT.

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