В Госдуме предложили обязать хозяев собак опасных пород получать лицензию

Депутаты Госдумы разработали законопроект и предлагают обязать владельцев собак потенциально опасных пород получать лицензию на их содержание.

В документе сказано о том, что хозяин собаки обязан будет получить лицензию на содержание животного в районном отделе полиции по месту постоянного жительства.

В законопроекте уточняется, что для получения лицензии владелец собаки должен будет предоставить медсправку об отсутствии психических заболеваний и справку о прохождении курса обучения начальным приемам дрессировки собак, пишет RT.

Читайте также: нейросеть для поиска пропавших домашних животных разрабатывают в России.