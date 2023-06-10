В Госдуме предложили обязать хозяев собак опасных пород получать лицензию
Общество
10.06.2023 10:30
Депутаты Госдумы разработали законопроект и предлагают обязать владельцев собак потенциально опасных пород получать лицензию на их содержание.
В документе сказано о том, что хозяин собаки обязан будет получить лицензию на содержание животного в районном отделе полиции по месту постоянного жительства.
В законопроекте уточняется, что для получения лицензии владелец собаки должен будет предоставить медсправку об отсутствии психических заболеваний и справку о прохождении курса обучения начальным приемам дрессировки собак, пишет RT.
Читайте также: нейросеть для поиска пропавших домашних животных разрабатывают в России.