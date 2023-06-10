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В Госдуме предложили обязать хозяев собак опасных пород получать лицензию

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gosdume-predlozhili-obyazat-hozyaev-sobak-opasnyh-porod-poluchat-litsenziyu
В Госдуме предложили обязать хозяев собак опасных пород получать лицензию
Фото Andrey_and_Lesya, pixabay.com

Депутаты Госдумы разработали законопроект и предлагают обязать владельцев собак потенциально опасных пород получать лицензию на их содержание.

В документе сказано о том, что хозяин собаки обязан будет получить лицензию на содержание животного в районном отделе полиции по месту постоянного жительства.

В законопроекте уточняется, что для получения лицензии владелец собаки должен будет предоставить медсправку об отсутствии психических заболеваний и справку о прохождении курса обучения начальным приемам дрессировки собак, пишет RT.

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