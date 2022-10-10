В Госдуме предложили обязать авиакомпании печатать билеты на русском языке

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Соответствующее предложение направили в Минтранс РФ. В документе депутат Сергей Коткин ссылается на многочисленные жалобы граждан на электронные билеты на внутренних рейсах. По его словам, там вся важная информация изложена на английском языке.

Он отмечает, что «это обстоятельство создает трудности для граждан, не владеющих английским языком». Коткин обратился в Минтранс с просьбой приводить в билетах и посадочных талонах информацию на русском. К обращению депутат приложил копии собственных билетов «Аэрофлота». В них на русском есть только одна надпись: «Счастливого пути».

В Минтрансе РФ попросили авиаперевозчиков подготовить отзывы по данному вопросу.

По словам представителей авиакомпаний, они никогда не сталкивались с жалобами, касающимися трудностей прочтения билетов. Так, у «Аэрофлота» есть билеты, где надписи и на русском, и на английском языках.

Отмечается, что в международных системах бронирования Sabre и Amadeus технически невозможно создать маршрутную квитанцию и посадочные талоны на русском. Компания Red Wings выпускает свои посадочные и маршрутные талоны на русском, так как работает в отечественной системе «Леонардо».

«Аэрофлот» должен перейти на эту систему с 1 ноября. В «Уральских авиалиниях» сообщили, что «проблем с переводом ни у кого не возникало», хотя компания выпускает посадочные талоны только на английском.

В Smartavia депутатскую идею назвали «весьма странной». Глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов отметил, что рациональной необходимости переводить билеты на русский нет. По его мнению, единственное, что может перепутать пассажир, — это выход (D25) и номер кресла(25D). Но авиакомпании часто вовсе не указывают выходы на посадку.

Отказ от международной символьной системы он назвал «исключительно вредным» как для самих пассажиров, так и для авиаотрасли. Первые перестанут ориентироваться в международных билетах, а вторым придется решать «искусственные бюрократические сложности», пишет «Коммерсантъ».

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