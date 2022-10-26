В Госдуме предложили обеспечить жильем прибывших из новых регионов РФ
С такой инициативой выступили члены комитета ГД по строительству и ЖКХ. Соответствующее письмо члены комитета направили вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину.
Жилье предлагают выдавать всем прибывшим из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Квартиры планируют выдавать бесплатно по социальному найму. Выкупать жилье предлагают у застройщиков и на вторичном рынке по средней цене — 83,4 тыс. рублей за 1 кв. м.
В будущем полученные квартиры можно будет приватизировать. Подобная схема рассчитана для беженцев, которые не готовы принимать окончательное решение о постоянном проживании сразу, пишут «Известия».
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