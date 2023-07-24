В Госдуме предложили не повышать штраф за неявку в военкомат до 50 тыс. рублей

Новое предложение — штраф до 30 тыс. рублей. Сейчас, согласно действующей редакции КоАП, за неявку в военкоматы по повестке возможен штраф от 500 до 3 тыс. рублей.

В прошлой редакции поправок парламентарии предлагали максимальный штраф за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины увеличить до 50 тыс. рублей. Теперь эту сумму уменьшили на 20 тыс. Таблица поправок опубликована в базе законодательной деятельности Госдумы. Изменения рассмотрят во втором чтении законопроекта.

Также за «несообщение сведений о выезде из РФ на срок более шесть месяцев» изначально хотели штрафовать на 10-20 тыс. рублей. Теперь предложено предусматривать штраф в размере 5-15 тыс. рублей.

Кроме того, если человек не сообщит об изменении семейного положения, образования, места работ (учебы) или должности, а также о переезде на новое место жительства, ему может грозить штраф от 1 тыс. до 5 тыс. рублей, а не до 20 тыс. рублей, как это предлагалось ранее, пишет «Парламентская газета».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в комитете Госдумы одобрили резкое увеличение штрафов для тех, кто не сообщит военкомату о переезде и смене работы.