В Госдуме предложили на год освободить от транспортного налога перешедшие по наследству машины

Такую инициативу направил депутат Госдумы Евгений Федоров на имя главы Минтруда Антона Котякова.

По словам автора инициативы, при наследовании машины далеко не у всех новых собственников есть водительские права, поэтому многие наследники продают доставшуюся в наследство машину. Другая часть новых собственников тратит много времени на получение прав, не пользуясь при этом машиной.

«В этой связи прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности освобождения от уплаты транспортного налога в течение первого года владения граждан, ставших собственниками в результате наследования и не имеющих водительского удостоверения на момент принятия наследства», — цитирует депутата Госдумы RT.

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