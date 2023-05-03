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Сенатор призвала ввести налог на использование роботов предприятиями

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/senator-prizvala-vvesti-nalog-na-ispolzovanie-robotov-predpriyatiyami
Сенатор призвала ввести налог на использование роботов предприятиями
Фото unsplash.com

Член Совета Федерации Елена Афанасьева предложила в будущем облагать налогом применение робототехники в бизнесе.

Она объяснила, что граждан надо готовить к новым цифровым реалиям, так как страх потерять работу из-за развивающихся нейросетей вошел в национальный индекс тревожности. По словам сенатора, рано или поздно миллиарды людей не смогут найти работу из-за этой проблемы.

«Автоматизированные механизмы будут экономить столько средств, что с лихвой компенсируют новый налог. Кроме того, неисчерпаемые природные богатства страны легко позволят ввести его безо всякого ущерба для экономики», — отметила Елена Афанасьева.

По ее словам, с течением времени работодатели будут сокращать количество рабочих дней пока не введут безусловный базовый доход. Как считает Афанасьева, такая «пожизненная пенсия» будет способна обеспечивать лишь базовые потребности, например, образование, досуг, еда и одежда, а также коммунальные услуги, сообщает РИА «Новости».

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