Сенатор призвала ввести налог на использование роботов предприятиями

Член Совета Федерации Елена Афанасьева предложила в будущем облагать налогом применение робототехники в бизнесе.

Она объяснила, что граждан надо готовить к новым цифровым реалиям, так как страх потерять работу из-за развивающихся нейросетей вошел в национальный индекс тревожности. По словам сенатора, рано или поздно миллиарды людей не смогут найти работу из-за этой проблемы.

«Автоматизированные механизмы будут экономить столько средств, что с лихвой компенсируют новый налог. Кроме того, неисчерпаемые природные богатства страны легко позволят ввести его безо всякого ущерба для экономики», — отметила Елена Афанасьева.

По ее словам, с течением времени работодатели будут сокращать количество рабочих дней пока не введут безусловный базовый доход. Как считает Афанасьева, такая «пожизненная пенсия» будет способна обеспечивать лишь базовые потребности, например, образование, досуг, еда и одежда, а также коммунальные услуги, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: на Кубани пересмотрят законопроект об освобождении предприятий ряда отраслей от налога на имущество.