На Кубани пересмотрят законопроект об освобождении предприятий ряда отраслей от налога на имущество

Пересмотреть соответствующий законопроект призвал депутатов ЗСК глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Документ, в частности, предусматривает льготный порядок налогообложения для НКО, в собственности которых находятся крупные многофункциональные спортшколы.

«Можем предоставить им налоговые преференции, только будучи полностью уверенными в том, что они, в свою очередь, дадут детям возможность заниматься спортом бесплатно. В целом сегодня бюджет Краснодарского края стабилен. Это позволяет расширять категории льготников, давать послабления предприятиям. Но надо понимать, что это выпадающая часть бюджета и ее необходимо как-то компенсировать. Пока я не услышал от коллег четкого алгоритма», — сказал Кондратьев.

Кроме того, он отметил, что пересмотра и корректировки требует инициатива об освобождении от уплаты налога на имущество организаций, в собственности которых находятся горнолыжные трассы.

«Сегодня горнолыжные курорты не простаивают — они существуют не изолированно, а входят в состав туркомплексов. Это самодостаточный рентабельный бизнес, а мы при этом рассматриваем вопрос о предоставлении им льгот. Я предлагаю более детально изучить эту тему и вернуться к ее обсуждению на следующей сессии ЗСК», — сказал глава региона.

Депутаты ЗСК поддержали решение губернатора, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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