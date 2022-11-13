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В Госдуме предложили лишать приобретенного гражданства за призывы к экстремизму и за осквернение флага РФ

Политика
13.11.2022 09:30
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gosdume-predlozhili-lishat-priobretennogo-grazhdanstva-za-prizyvy-k-ekstremizmu-i-za-oskvernenie-flaga-rf
В Госдуме предложили лишать приобретенного гражданства за призывы к экстремизму и за осквернение флага РФ
Фото пресс-службы администрации Краснодара

В Госдуму поступили поправки президента РФ Владимира Путина к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве.

Поправки дополняют список указанных в 24-й статье законопроекта преступлений, за которые могут лишить приобретенного гражданства.

Согласно поправкам, приобретенного гражданства России могут лишить за надругательство над флагом и гербом РФ, а также за публичный призыв к экстремизму, посягательство на жизнь государственного деятеля и за организацию вооруженного мятежа в целях насильственного изменения конституционного строя России.

В список добавлены статьи УК РФ 329 «Надругательство над Государственным гербом РФ или Государственным флагом РФ», а также статьи 280 «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», 279 «Вооруженный мятеж», 277 «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля», сообщает РИА «Новости».

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