В Госдуме предложили лишать приобретенного гражданства за призывы к экстремизму и за осквернение флага РФ
В Госдуму поступили поправки президента РФ Владимира Путина к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве.
Поправки дополняют список указанных в 24-й статье законопроекта преступлений, за которые могут лишить приобретенного гражданства.
Согласно поправкам, приобретенного гражданства России могут лишить за надругательство над флагом и гербом РФ, а также за публичный призыв к экстремизму, посягательство на жизнь государственного деятеля и за организацию вооруженного мятежа в целях насильственного изменения конституционного строя России.
В список добавлены статьи УК РФ 329 «Надругательство над Государственным гербом РФ или Государственным флагом РФ», а также статьи 280 «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», 279 «Вооруженный мятеж», 277 «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля», сообщает РИА «Новости».
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