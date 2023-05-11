В Госдуме предложили исключить аборт из услуг ОМС

В Госдуме подготовили законопроект, в котором предлагается внести изменения в закон об основах охраны здоровья граждан и в закон об обязательном медицинском страховании.

Законопроект предусматривает исключение аборта по немедицинским показаниям из видов медпомощи, оказываемой за счет средств обязательного медицинского страхования.

По мнению автора инициативы депутата Виталия Милонова, господдержка абортов без объективных показаний противоречит первоочередной задаче национального развития — стабильному повышением уровня рождаемости в России.

Парламентарий добавил, что аборт должен рассматриваться обществом и государством в качестве исключительной, крайней меры. Введение поправок в законы поможет сократить общее число абортов, а также высвободить средства для поддержки семей с детьми, пишет RT.

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