Почти 4,7 тыс. детей родились в Краснодарском крае с начала года

Об этом 25 февраля сообщила вице-губернатор Кубани Анна Минькова в соцсетях.

Всего с начала года в крае родились 4 тыс. 676 малышей, из них 64 двойни и 2 тройни.

«117 деток из этого числа появились на свет благодаря процедуре ЭКО. В 2023 году медицинские организации региона уже провели лечение 159 жительниц Кубани. Процедура проводится по полису ОМС в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография», — написала Анна Минькова в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», всего в 2022 году по методу ЭКО в Краснодарском крае родилось более 1 тыс. 330 детей. В том числе 100 двоен и две тройни.