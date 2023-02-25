Почти 4,7 тыс. детей родились в Краснодарском крае с начала года
Общество
25.02.2023 11:29
Об этом 25 февраля сообщила вице-губернатор Кубани Анна Минькова в соцсетях.
Всего с начала года в крае родились 4 тыс. 676 малышей, из них 64 двойни и 2 тройни.
«117 деток из этого числа появились на свет благодаря процедуре ЭКО. В 2023 году медицинские организации региона уже провели лечение 159 жительниц Кубани. Процедура проводится по полису ОМС в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография», — написала Анна Минькова в Telegram.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», всего в 2022 году по методу ЭКО в Краснодарском крае родилось более 1 тыс. 330 детей. В том числе 100 двоен и две тройни.
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