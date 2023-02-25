Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Почти 4,7 тыс. детей родились в Краснодарском крае с начала года

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pochti-4-7-tys-detej-rodilis-v-krasnodarskom-krae-s-nachala-goda
Почти 4,7 тыс. детей родились в Краснодарском крае с начала года
Фото t.me/minkovaanna23

Об этом 25 февраля сообщила вице-губернатор Кубани Анна Минькова в соцсетях.

Всего с начала года в крае родились 4 тыс. 676 малышей, из них 64 двойни и 2 тройни.

«117 деток из этого числа появились на свет благодаря процедуре ЭКО. В 2023 году медицинские организации региона уже провели лечение 159 жительниц Кубани. Процедура проводится по полису ОМС в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография», — написала Анна Минькова в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», всего в 2022 году по методу ЭКО в Краснодарском крае родилось более 1 тыс. 330 детей. В том числе 100 двоен и две тройни.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Из-за перепада давления в летевшем из Сочи в Красноярск самолете пострадали 5 пассажиров
Из-за перепада давления в летевшем из Сочи в Красноярск самолете пострадали 5 пассажиров
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Актер из фильма «Чебурашка» погиб в ДТП с КамАЗом и легковушкой в Краснодарском крае
Актер из фильма «Чебурашка» погиб в ДТП с КамАЗом и легковушкой в Краснодарском крае
В Сочи во время пожара в гаражном кооперативе погибли три человека, в том числе 9-летняя девочка
В Сочи во время пожара в гаражном кооперативе погибли три человека, в том числе 9-летняя девочка
СК возбудил дело после того, как в Краснодарском крае в стоге сена с цепью на ноге нашли мальчика
СК возбудил дело после того, как в Краснодарском крае в стоге сена с цепью на ноге нашли мальчика
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Год санкций на фоне СВО. Ожидание vs реальность
  2. Второй этап благоустройства парка в станице Калининской завершат в 2023 году
  3. Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
  4. «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
  5. В Краснодарском крае с начала года во время пожаров погибли 49 человек
  6. Всенародный бас России — 150 лет Федору Шаляпину
Прямой эфир
Мы в соцсетях