В Краснодарском крае с начала года благодаря процедуре ЭКО родилось 117 детей

Процедуру ЭКО в крае проводят по полису ОМС в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография».

В этом году в медорганизациях региона прошли лечение 159 жительниц Кубани. Всего в 2022 году по методу ЭКО в Краснодарском крае родилось более 1 тыс. 330 детей. В том числе 100 двоен и две тройни.

Цель проекта регионального проекта — повышение коэффициента рождаемости на Кубани к 2024 году, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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