В Госдуме предложили давать академотпуск студентам, желающим участвовать в СВО

Соответствующее обращение депутаты Госдумы направили на имя министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова.

В документе предлагается сделать участие в СВО в качестве добровольца основанием для предоставления студенту академического отпуска. Автором инициативы выступила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Она также призвала снять временное ограничение на нахождение в академотпуске вплоть до завершения СВО.

Лантратова отметила, что многие студенты используют академический отпуск, чтобы принять участие в спецоперации на Украине. Однако в настоящее время такой отпуск дают только в связи с невозможностью освоения образовательной программы по медпоказаниям, семейным и иным обстоятельствам на срок не более двух лет. Это создает препятствия для студентов, желающих участвовать в СВО, поэтому, по мнению Лантратовой, необходимо сделать участие в СВО в качестве добровольца основанием для академотпуска.

Кроме того, по ее словам, стоит отменить ограничение на нахождение в академическом отпуске на время проведения СВО, сообщает RT.

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