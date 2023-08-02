В Госдуме предложили дать еще два выходных работающим родителям детей до 1 года

Такая инициатива поступила главе Минтруда Антону Котякову.

По словам депутата Госдумы Василия Власова, в случае рождения ребенка работник имеет право на отпуск без сохранения зарплаты сроком до 5 календарных дней. Других льготных трудовых условий, которыми могут воспользоваться молодые работающие отцы, не предусмотрены. При этом на молодых отцов ложится большая бытовая нагрузка.

В связи с этим депутат предложил Главе Минтруда рассмотреть вопрос о наделении работающих родителей (опекунов) правом на дополнительные два выходных дня ежемесячно без сохранения заработной платы до достижения ребенком возраста одного года, пишет RT.

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