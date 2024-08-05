В Госдуме предлагают официально запретить несовершеннолетним делать татуировки

Зампредседателя Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов готовит законопроект, запрещающий набивать татуировки детям до 18 лет.

По данным опросов, почти каждый десятый житель РФ носит татуировки. При этом 30% людей отметили, что сделали татуировки по молодости и глупости. В настоящее время закон не запрещает делать татуировки несовершеннолетним. Однако опытные мастера в официальных салонах редко соглашаются сделать тату подростку. В исключительных случаях мастер может пойти навстречу, если клиенту будет не меньше 16 лет, с ним будут его родители, которые подпишут информированное согласие на процедуру. Без одобрения родителей ребенок может отправиться к подпольному мастеру, где вместе с наколкой он может получить ряд опасных инфекций. В связи с этим в Госдуме разрабатывают законопроект, запрещающий лицам до 18 лет наносить татуировки.

Зампредседателя Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов подчеркнул, что татуировки — атрибут взрослой жизни.

«Если человек вырос и ему очень хочется украсить себя неотъемлемым узором советских лагерей и российского уголовного мира, это его право. Но до 18 лет делать татуировки крайне опасно», — сказал Милонов.

Парламентарий напомнил, что до 18 лет человек не может принимать ответственных решений. Кроме того, по его словам, татуировки могут повлиять на будущую карьеру. Некоторые работодатели отказывают претендентам с татуировками, если обязанности сотрудника подразумевают общение с клиентами. Человека с татуировкой могут не взять в госструктуры, спецслужбы и силовые ведомства, медучреждения, детсады, школы, банки или в стюардессы.

Член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев полагает, что татуировки развивают в человеке комплекс неполноценности. Он напомнил, что раньше тату делали определенные народы, представители субкультур и криминального мира. Через татуировки доносилась информация о статусе и иерархии.

«Всегда татуировка являлась чем-то маргинальным и не принимающимся в обществе. Клиповое мышление современной молодежи привело к тому, что тату стало символом дерзкого поведения. Но сейчас татуировки не несут никакого смысла, просто превращают тело человека в холст, а их сведение — очень болезненная процедура», — сказал Хамзаев

Он полагает, что законодательное ограничение татуировок до 18 лет, например, только с согласия родителей — справедливая и правильная норма.

Глава Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина против запретов для детей. Она полагает, что, если татуировки стали нравственным ориентиром для детей, то это беда нашего общества, а не ребенка. По ее словам, детям нужны другие образцы для подражания, пишет «Парламентская газета».

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