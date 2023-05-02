В Госдуме подготовят законопроект о выплатах за продолжительный брак

Согласно инициативе парламентариев, предлагается каждые 5 лет начислять по 20 тыс. рублей каждому из супругов в случае, если они состоят в браке уже более 20 лет.

Над законопроектом, который предполагает выплаты для семейных пар, находящихся в продолжительном браке, сейчас работают депутаты от ЛДПР, сообщил заместитель руководителя фракции либерал-демократов Ярослав Нилов.

«Если люди находятся в браке более 20 лет — давайте им будем выплачивать по 20 тыс. каждому супругу без учета районных коэффициентов. И так делать каждые пять лет», — сказал Нилов.

Он добавил, что рассмотреть новый закон следует в преддверии 8 июля — Дня семьи, любви и верности. Депутат напомнил, что важно продолжать поддерживать материнство и детство, институт семьи, сообщает RT.

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