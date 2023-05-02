Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Госдуме подготовят законопроект о выплатах за продолжительный брак

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gosdume-podgotovyat-zakonoproekt-o-vyplatah-za-prodolzhitelnyj-brak?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
В Госдуме подготовят законопроект о выплатах за продолжительный брак
Фото unsplash.com

Согласно инициативе парламентариев, предлагается каждые 5 лет начислять по 20 тыс. рублей каждому из супругов в случае, если они состоят в браке уже более 20 лет.

Над законопроектом, который предполагает выплаты для семейных пар, находящихся в продолжительном браке, сейчас работают депутаты от ЛДПР, сообщил заместитель руководителя фракции либерал-демократов Ярослав Нилов.

«Если люди находятся в браке более 20 лет — давайте им будем выплачивать по 20 тыс. каждому супругу без учета районных коэффициентов. И так делать каждые пять лет», — сказал Нилов.

Он добавил, что рассмотреть новый закон следует в преддверии 8 июля — Дня семьи, любви и верности. Депутат напомнил, что важно продолжать поддерживать материнство и детство, институт семьи, сообщает RT.

Читайте также: в Госдуме предложили дать право регионам на усыпление опасных бродячих собак.

Статьи
Белый налет на языке: почему появляется и как убрать
Белый налет на языке: почему появляется и как убрать
Повелитель нот: Валерию Гергиеву — 70 лет
Повелитель нот: Валерию Гергиеву — 70 лет
Какой сегодня праздник: что отмечают 2 мая
Какой сегодня праздник: что отмечают 2 мая
Какой сегодня праздник: что отмечают 1 мая
Какой сегодня праздник: что отмечают 1 мая
Какой сегодня праздник: что отмечают 30 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 30 апреля
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях