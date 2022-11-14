В Госдуме отложили рассмотрение законопроекта о расширении Сириуса

Фото Романа Сорокина, «Кубань 24»

Законопроект о расширении ФТ Сириус за счет 88 тыс. га территории Сочи предложили рассмотреть в первом чтении 15 ноября на пленарном заседании Госдумы.

Однако один из депутатов предложил отложить рассмотрение этого законопроекта. Председатель Госдумы Вячеслав Володин это решение поддержал и перенес его рассмотрение минимум на две недели. Он поручил председателю комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павлу Крашенникову во время консультаций и совещаний по вопросу расширения Сириуса обязательно приглашать для участия заинтересованных лиц из числа парламентариев.

«Таким образом рассмотрение законопроекта в Государственной Думе отложено. Предполагается, что в ближайшее время этот вопрос станет предметом совещаний в администрации Президента РФ», — написал депутат Госдумы Константин Затулин в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Правительство РФ 13 октября внесло в Госдуму законопроект о расширении границ Сириуса. В пояснительных материалах указано, что в границы планируют включить территорию между рекой Мзымта и границей с Абхазией и до границы Мостовского района с расположенными на ней 14 населенными пунктами с населением более 25 тыс. человек.