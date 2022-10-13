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Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о расширении границ «Сириуса»

Политика
13.10.2022 17:16
Ссылка https://kuban24.tv/item/pravitelstvo-rf-vneslo-v-gosdumu-zakonoproekt-o-rasshirenii-granits-siriusa
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о расширении границ «Сириуса»
Фото Дмитрия Феоктистова/ТАСС

Согласно законопроекту, внесенному Правительством РФ в Госдуму, в границы федеральной территории «Сириус» планируют включить новые территории общей площадью свыше 88 тыс. га. Документ опубликовали в думской электронной базе 13 октября.

В пояснительных материалах указано, что в границы «Сириуса» планируют включить территорию между рекой Мзымта и границей с Абхазией и до границы Мостовского района с расположенными на ней 14 населенными пунктами с населением более 25 тыс. человек. А также частью территорий Сочинского нацпарка, Сочинского общереспубликанского государственного природного заказника и Кавказского биосферного заповедника.

Также в территорию «Сириуса» войдут участки, на которых располагаются филиал ФГБНУ «Федеральный научный центр пчеловодства», филиал ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова», ФГБУН «Федеральный исследовательский центр «Субтропический научный центр Российской академии наук», ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицинской приматологии».

Помимо этого законопроект предлагает увеличить количество членов Совета федеральной территории «Сириус» до 19 человек. В настоящее время их 17, сообщает ТАСС.

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