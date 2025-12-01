В Госдуме опровергли сообщение об отмене маткапитала на первого ребенка

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина пояснила, что меры семейной поддержки в России будут расширяться.

По ее словам, на парламентских слушаниях эксперты говорили, что перенос выплаты материнского капитала со второго ребенка на первого привел к снижению числа вторых рождений.

«Что нужно сделать? Оставить выплату на первого, добавить на второго, платить на третьего, четвертого и пятого. Тогда это будет мотивирующей мерой», — отметила депутат.

Она подчеркнула, что никто не собирается отменять маткапитал на первого ребенка. Меры семейной поддержки будут только расширяться, сообщает ТАСС.

