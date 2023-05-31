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В Госдуме одобрили денонсацию договора с Украиной об использовании Азовского моря

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gosdume-odobrili-denonsatsiyu-dogovora-s-ukrainoj-ob-ispolzovanii-azovskogo-morya
В Госдуме одобрили денонсацию договора с Украиной об использовании Азовского моря
В Госдуме одобрили денонсацию договора с Украиной об использовании Азовского моря

Информация об этом появилась 31 мая в базе данных Государственной Думы.

Согласно документу, комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендовал денонсировать договор о сотрудничестве с Украиной в использовании Азовского моря и Керченского пролива, который был заключен в декабре 2003 года.

В феврале Верховная рада Украины денонсировала все договоры, ранее заключенные с РФ о сотрудничестве в Азовском море, сообщает ТАСС.

Читайте также: в 2024 году Азовское море планируют полностью взять в автомобильное кольцо. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

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