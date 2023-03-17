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В 2024 году Азовское море планируют полностью взять в автомобильное кольцо

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-2024-godu-azovskoe-more-planiruyut-polnostyu-vzyat-v-avtomobilnoe-koltso
В 2024 году Азовское море планируют полностью взять в автомобильное кольцо
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя под председательством президента страны Владимира Путина.

По словам Хуснуллина в конце этого года полностью завершат строительство участка дороги от Краснодара до Крымского моста. В следующем году достроят еще одну часть дороги до Крымского моста. Создание Дальнего западного обхода Краснодара завершат в этом году.

«Будет полностью построена четырехполосная новая дорога. Таким образом, мы Азовское море полностью возьмем в автомобильное кольцо», — заявил вице-премьер.

Он добавил, что участок дороги вдоль Азовского моря на территории новых регионов РФ реконструировали еще в прошлом году. Протяженность этой дороги составляет 386 км. В дальнейшем ее будут расширять, сообщает RT.

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