В Госдуме объяснили, почему многодетных отцов не освободили от мобилизации

Законопроект, предусматривающий отсрочку от мобилизации в Вооруженные силы России для мужчин с тремя детьми, внесли в нижнюю палату парламента еще в сентябре 2022 года, но рассмотрели только в конце июля текущего года.

Рассмотрев документы закона об отсрочке для многодетных отцов, депутаты Госдумы отклонили данный проект. С чем связано такое решение, объяснил зампредседателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

«Слово мужчина из чего состоит? «Муж» и «чин». «Муж» — это защитник семьи, государства и общества — воин. А в последующем «чин» — это добытчик, работник», — сказал депутат.

Красов отметил, что национальная безопасность и обороноспособность страны сейчас находится в приоритете. По его словам, каждый мужчина в России должен в первую очередь думать о защите государства, общества и своей семьи, а уже затем думать о так называемой «добыче».

Он добавил, что комитет Госдумы по обороне с пониманием отнесся к инициативе коллег оградить многодетных отцов в России от возможной мобилизации, сообщает телеканал «360».

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