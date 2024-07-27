Песков: речи о мобилизации в Российской Федерации не идет

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в беседе с журналистом РИА Новости сообщил, что в Кремле не проходят обсуждения возможной мобилизации призывников.

Эту же информацию ранее подтверждали в Государственной Думе и Министерстве обороны РФ.

«О мобилизации вообще никто не разговаривает, речи не идет», ответил зам руководителя Администрации президента РФ на вопрос РИА Новости о том, хватает ли в нашей стране добровольцев или может потребоваться мобилизация.

Ранее Владимир Путин неоднократно заявлял о том, что необходимости проводить мобилизацию в России нет. В последний раз это произошло 7 июня на Петербургском международном форуме.

Мы выдавливаем противника из тех территорий, которые должны быть поставлены под наш контроль. В этом смысле у нас нет никакой необходимости проводить мобилизацию. Мы этого не планируем», — сказал глава государства.

В прошлом году добровольно пришли в военкоматы и подписали контракты с ВС РФ более 300 тыс. россиян, сообщил глава государства.

Встать плечом к плечу с нашими защитниками можно, записавшись на службу по контракту. Электронные заявки отправляйте на сайт Минобороны, а также на Госуслуги. Или лично обращайтесь в пункт отбора и военкомат.

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