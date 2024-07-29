В Госдуме объяснили, как изменятся правила вычета на детей с 2025 года

Новые правила по стандартным вычетам на детей вступят в силу с 1 января 2025 года. Они внесут значительные изменения в размер и порядок предоставления налоговых вычетов для родителей.

О новых правилах рассказал депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин. По его словам, изменения будут касаться увеличения суммы вычета, упрощения процедуры заявления, порядка уплаты разницы при предоставлении вычетов в большем размере.

«Вычет за второго ребенка увеличится с 1,4 тыс. рублей до 2,8 тыс. рублей. Это приведет к ежемесячной экономии на налоге. Вычет за третьего и последующего ребенка возрастет с 3 тыс. рублей до 6 тыс. рублей, обеспечивая экономию в 780 рублей в месяц. Сумма вычета за первого ребенка останется неизменной — 1,4 тыс. рублей», — объяснил Чаплин.

Помимо этого, на 6 тыс. рублей вырастет для опекунов вычет на ребенка с инвалидностью. Депутат отметил, что вычеты будут предоставляться до дохода в 450 тыс. рублей в год с 2025 года. В настоящее время вычет может быть предоставлен для дохода до 350 тыс. рублей.

«Кроме того, с 2025 года не потребуется подавать заявление на вычет, если у работодателя имеются все необходимые сведения о детях. Если вычет не был получен через работодателя, за последние три года будет возможно вернуть часть НДФЛ через Федеральную налоговую службу по декларации», — сказал депутат.

В качестве примера парламентарий предложил рассмотреть семью с тремя детьми, где зарплата отца составляет 70 тыс. рублей, а зарплата матери — 40 тыс. рублей.

«Ежемесячный вычет на каждого родителя с 2025 года составит 10,2 тыс. рублей совместно. Это принесет каждому родителю экономию на налоге в размере 1 тыс. 326 рублей. Таким образом, отец получит вычет с января по июнь, а мать — с января по ноябрь. Общая экономия на семью за год составит 22 тыс. 542 рубля, что на 12 тыс. 740 рублей больше по сравнению с текущими правилами. Эти изменения существенно улучшат финансовую поддержку семей с детьми и упростят процедуру получения налогового вычета», — цитирует Чаплина RT.

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