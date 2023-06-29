В Госдуме обсудят частичный запрет на продажу в общепите сидра и пива

Депутаты предложили запретить индивидуальным предпринимателям продавать пиво и сидр в общепите.

Соответствующее предложение включили в экспертный доклад рабочей группы парламентариев из различных фракций, которые разрабатывают предложения по защите здоровья граждан от алкогольной, табачной и наркотической угроз.

Как говорится в документе, депутаты хотят ввести запрет на розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания ИП. Также предложено ввести обязанность передавать информацию о розничной продаже пива и пивных напитков в единую государственную информационную систему, сообщает РИА «Новости».

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