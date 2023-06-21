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Идею установить минимальные розничные цены на сидр и пиво поддержали в Минфине

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/ideyu-ustanovit-minimalnye-roznichnye-tseny-na-sidr-i-pivo-podderzhali-v-minfine
Идею установить минимальные розничные цены на сидр и пиво поддержали в Минфине
Фото freepik.com

Министерство финансов сочла минимальные розничные цены (МРЦ) эффективной мерой для борьбы с нелегальной продукцией.

Ранее Минфин изучало возможность введения МРЦ на пиво, пивные напитки, медовуху, сидр и пуаре. Также рассматривалось создание реестра дистрибьюторов этой продукции.

В ведомстве подчеркнули, что госрегулирование производства и оборота метанола, метанолосодержащих напитков — необходимость. Также Минфин выступил за легализацию такой продукции, предъявление определенных требований к обороту и производству, правильную утилизацию продукта, находящегося в незаконном обороте.

Кроме того, в Минфине выступили за уголовную ответственность из-за нарушения запрета на добавление на добавление в нарушение регламента этилового спирта при производстве алкоголя. Также предлагается отменить мораторий на проверки продавцов и производителей алкоголя и спирта, сообщает РИА «Новости».

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