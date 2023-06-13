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В полиции опровергли информацию о бесхозной партии «Мистера Сидра» в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-politsii-oprovergli-informatsiyu-o-beshoznoj-partii-mistera-sidra-v-krasnodare
В полиции опровергли информацию о бесхозной партии «Мистера Сидра» в Краснодаре
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В интернете 13 июня появилась информация о том, что около заброшенной продуктовой базы в Краснодаре лежит бесхозная и опасная алкогольная продукция.

Также в соцсетях сообщалось о том, что местные жители обращались в полицию, но коробки с опасным алкоголем не убрали.

«Данная информация не соответствует действительности. Указанная продукция была изъята в день обращения гражданина, а именно 10 июня текущего года сотрудниками Управления на транспорте МВД России по ЮФО для проведения экспертизы и установления собственника», — сообщает портал «МВД Медиа».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в разных регионах России в начале июня в больницы стали поступать пациенты с сильнейшим алкогольным отравлением. При разбирательстве выяснилось, что все они выпивали некий слабоалкогольный напиток «Мистер Сидр».

Выяснилось, что слабоалкогольный пивной напиток «Мистер Сидр» делали в Самарской области. Экспертиза выявила в ядовитом сидре примеси метанола и этилбутирата. Владелец предприятия арестован по обвинению в массовом отравлении людей со смертельным исходом.

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