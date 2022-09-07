В Госдуме хотят запретить продажу животных в зоомагазинах

Фото пресс-службы администрации Краснодара

В случае принятия соответствующего законопроекта торговля животными в зоомагазинах и на птичьих рынках станет вне закона.

Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, его могут принять уже осенью.

«Я рассчитываю, что в течение осенней сессии до конца данного года он будет принят, потому что условия, в которых продают животных в зоомагазинах и на птичьих рынках, очень часто подпадают под определение жестокого обращения с животными», — подчеркнул депутат.

Бурматов добавил, что у животных нет выгула, доступа к свежему воздуху и солнцу, нормального питания и ветеринарной помощи. Зачастую животных покупают тяжело больными и с инвалидностью. Кроме того, есть питомцы, представляющие угрозу и для человека, поскольку могут выступать переносчиками опасных заболеваний.

Для мест продажи животных установят особенные требования, и «дикая» торговля ими будет невозможна, сообщает РИА «Новости».

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