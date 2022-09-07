В Госдуме хотят запретить продажу животных в зоомагазинах
В случае принятия соответствующего законопроекта торговля животными в зоомагазинах и на птичьих рынках станет вне закона.
Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, его могут принять уже осенью.
«Я рассчитываю, что в течение осенней сессии до конца данного года он будет принят, потому что условия, в которых продают животных в зоомагазинах и на птичьих рынках, очень часто подпадают под определение жестокого обращения с животными», — подчеркнул депутат.
Бурматов добавил, что у животных нет выгула, доступа к свежему воздуху и солнцу, нормального питания и ветеринарной помощи. Зачастую животных покупают тяжело больными и с инвалидностью. Кроме того, есть питомцы, представляющие угрозу и для человека, поскольку могут выступать переносчиками опасных заболеваний.
Для мест продажи животных установят особенные требования, и «дикая» торговля ими будет невозможна, сообщает РИА «Новости».
Читайте также: «Краснодог» распространил сообщение о догхантерах, которые травят животных ядом.
- ФСБ задержала более 90 подпольных оружейников в Краснодарском крае и еще 39 регионах РФ
- В Крымском районе полиция начала проверку видеозаписи, на которой подросток бьет женщину
- Ура, каникулы: как школьники будут отдыхать в новом учебном году
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- Латвия, Эстония и Литва договорились ограничить въезд жителям России
- «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?