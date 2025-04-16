В Госдуме хотят вернуть скидку 50% за быструю оплату автомобильных штрафов

По словам автора инициативы, это поможет разгрузить специалистов органов принудительного взыскания.

Законопроект о скидке в 50% для водителей за оплату штрафа в течение 20 дней после нарушения ПДД разработал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Основной причиной введения такой скидки изначально являлось стимулирование автовладельцев на быструю оплату штрафов, за счет чего государство сокращает свои расходы на административные и судебные издержки», — рассказал Нилов.

Согласно законопроекту, если водитель не оплатит штраф в течение первых 20 дней, то с 21 дня его скидка с 50% сократится до 25%, сообщает ТАСС со ссылкой на текст документа.

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