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Повышенные штрафы за нарушения ПДД начали действовать в России с 1 апреля

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/povyshennye-shtrafy-za-narusheniya-pdd-nachali-dejstvovat-v-rossii-s-1-aprelya
Повышенные штрафы за нарушения ПДД начали действовать в России с 1 апреля
Видео канала «Кубань 24»

С сегодняшнего дня в стране вступают в силу новые правила для водителей.

Так, теперь запрещено садится за руль с иностранными правами — водителям нужно будет заменить документ на российский, либо придется платить штраф в размере 15 тыс. рублей.

Начинают  действовать и другие новые штрафы:

  • За превышение скорости более чем на 80 км/ч — 7,5 тыс. рублей;
  • За вождение в состоянии алкогольного опьянения — до 45 тыс. рублей;
  • За выезд на встречную полосу — до 7,5 тыс. рублей;
  • А штраф за повторное отсутствие ОСАГО теперь составит от 3 до 5 тыс. рублей.

Кроме того, с 1 апреля автоматического продления прав больше нет. Водителям необходимо будет продливать их самостоятельно, при этом потребуется нужно будет предоставить медицинскую справку и оплатить госпошлину, размер которой теперь составляет 2 тыс. рублей.  Сроки выдачи продленных прав теперь может варьироваться до 10 рабочих дней — в зависимости от способа подачи заявления.

Читайте также: новый ГОСТ уменьшит на российских улицах число дорожных знаков. Так, несколько знаков могут быть объединены в одну табличку: например, «Парковка» объединят с изображением «Способ постановки транспортного средства на стоянку». Кроме того, введут новую табличку «Глухие» — информирует о слабослышащих или неслышащих пешеходах.

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