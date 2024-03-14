В Госавтоинспекции назвали самые аварийно-опасные дороги Кубани

На федеральных трассах в Краснодарском крае выявили 44 места концентрации ДТП.

На дорогах ФКУ УПРДОР «Черноморье» выявили 32 очага аварийности, на М4 «ДОН» — семь очагов аварийности, а на дорогах ФКУ УПРДР «Тамань» — пять. В сравнении с 2022 годом на дорогах Кубани очагов аварийности стало на 13 больше.

Наибольшее число очагов аварийности образовалось вне границ населенных пунктов, на таких дорогах, как Р-17 «Кавказ» (10 очагов аварийности), А-146 «Краснодар – Верхнебаканский» (семь очагов, А-147 «Джубга – Сочи – граница с Республикой Абхазия» (семь очагов), М4 «ДОН» (семь очагов), А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск-Керчь» (пять очагов).

В Госавтоинспекции Кубани отметили, что особенно внимательными водителям необходимо быть в зонах нерегулируемых перекрестков и в зоне кривых. Именно в таких местах образовалось больше всего очагов концентрации ДТП.

Для снижения числа аварий, специалисты Госавтоинспекции разработали ряд инженерно-технических решений и направили их владельцам дорог.

Так в районе регулируемого примыкания автодороги федерального значения Р-217 «Кавказ. Подъезд к Майкопу», где в прошлом году произошло три ДТП, предложили установить щит «Внимание! Разворот через 3 км!». Также предложили установить на разделительной полосе сигнальные столбики либо делиниаторы. Кроме того, планируется установка камер фото-видеофиксации нарушений ПДД РФ и устройство поперечных шумовых полос на подходе к перекрестку, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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