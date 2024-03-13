Два грузовика столкнулись ночью на трассе в Краснодарском крае, есть погибший

Смертельная авария произошла 13 марта в 2:54 на 136 км федеральной автодороги «Кавказ» около хутора Кирова в Новокубанском районе.

По предварительным данным, на трассе столкнулись два грузовых автомобиля: «Газель» из Ставропольского края и Mitsubishi из Ингушетии.

В результате ДТП пассажир «Газели» получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался до приезда скорой помощи. На месте аварии работали правоохранители, спасатели и медики, сообщает АСО Новокубанского района в Telegram.

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