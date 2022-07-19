В Госавтоинспекции Кубани назвали самые загруженные участки трасс, ведущих к морю
В июле на некоторых участках федеральных автодорог, ведущих к курортам Краснодарского края, ежедневно фиксируют серьезные пробки, в которых автомобилисты стоят часами.
В Госавтоинспекции региона отметили, что в последнее время заторы систематически образуются на дорогах к Геленджику, Новороссийску и Крыму. И в первую очередь это участки автодорог М-4 «Дон» от Горячего Ключа до Джубги и А-147 от Джубги до Туапсе и в Лазаревском районе Сочи.
По пути к Крымскому мосту пробки чаще всего образуются на участке автодороги А-289 от Славянска-на-Кубани до поселка Светлый путь Ленина, включая хутор Коржевский и Обход станицы Анастасиевской.
Также затруднено движение на участке автодороги А-146 в Крымском и Северском районах из-за продолжающегося ремонта.
Трассы к морю сильнее всего загружены по пятницам во второй половине дня, сообщает отдел пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.
Госавтоинспекция Кубани призвала собирающихся на отдых автотуристов заранее продумывать свои маршруты и время выезда.
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