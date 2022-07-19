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На пути к морю в районе Горячего Ключа образовался серьезный затор

Общество
19.07.2022 12:56
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-puti-k-moryu-v-rajone-goryachego-klyucha-obrazovalsya-sereznyj-zator
Видео канала «Кубань 24»

Автомобили двигаются очень медленно по участку дороги от станицы Саратовской и между улицами Промышленной и Заречье.

Теперь не только по выходным сложно быстро проехать по трассе М-4 «Дон». Сообщения о проблеме поступают от местных жителей уже регулярно. Простаивать приходится и на перевалах. При этом в направлении Краснодара трасса свободна.

Причина заторов не авария и не ремонтные работы. Пропускной способности магистрали просто не хватает, чтобы справиться с наплывом туристов. По сообщениям очевидцев, пробка также образовалась на въезде в Геленджик.

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