На пути к морю в районе Горячего Ключа образовался серьезный затор
Общество
19.07.2022 12:56
Автомобили двигаются очень медленно по участку дороги от станицы Саратовской и между улицами Промышленной и Заречье.
Теперь не только по выходным сложно быстро проехать по трассе М-4 «Дон». Сообщения о проблеме поступают от местных жителей уже регулярно. Простаивать приходится и на перевалах. При этом в направлении Краснодара трасса свободна.
Причина заторов не авария и не ремонтные работы. Пропускной способности магистрали просто не хватает, чтобы справиться с наплывом туристов. По сообщениям очевидцев, пробка также образовалась на въезде в Геленджик.
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