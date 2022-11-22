В Горячем Ключе завершили плановый ремонт на центральном водозаборе

Видео канала «Кубань 24»

В Горячем Ключе подачу воды приостановили 21 ноября в связи с плановыми работами на центральном водозаборе.

Специалисты сделали врезку новой сети в коммуникацию. Также из резервуаров откачали ил и заменили запорную арматуру, которой уже более 40 лет. Сейчас сварка завершена, систему заполняют. Подачу ресурса возобновят в ближайшее время.

О ремонтных работах горожан предупредили заранее, поэтому у них было время сделать необходимые запасы воды.

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