В Горячем Ключе завершили плановый ремонт на центральном водозаборе
Общество
22.11.2022 14:00
В Горячем Ключе подачу воды приостановили 21 ноября в связи с плановыми работами на центральном водозаборе.
Специалисты сделали врезку новой сети в коммуникацию. Также из резервуаров откачали ил и заменили запорную арматуру, которой уже более 40 лет. Сейчас сварка завершена, систему заполняют. Подачу ресурса возобновят в ближайшее время.
О ремонтных работах горожан предупредили заранее, поэтому у них было время сделать необходимые запасы воды.
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