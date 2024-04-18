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В Горячем Ключе загорелись три частных дома

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-goryachem-klyuche-zagorelis-tri-chastnyh-doma
В Горячем Ключе загорелись три частных дома
Фото t.me/gk_news1

Возгорание произошло днем 18 апреля на улице Псекупская станицы Саратовской Горячего Ключа.

О пожаре в соцсетях сообщили очевидцы. По их словам, огонь охватил 3 частных дома, из-за сильного ветра есть угроза распространения на соседние дома.

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру Горячеключевского пожарно-спасательного гарнизона в 11:57. Прибывшие на место подразделения установили, что загорелись частные дома и хозпостройки. В 13:49 пожар локализовали на площади 400 кв. м. Эвакуировали 7 человек. На месте работают 61 человек и 19 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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