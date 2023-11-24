В Горячем Ключе вышедшая из берегов река подтопила 14 дворов и 10 домов

Река Кавердзе вышла из берегов в станице Пятигорской из-за сильных дождей.

Всего в поселении подтопило 10 дворов, вода зашла в 10 домов.

Для жителей подготовили пункт временного размещения в школе № 11 поселка Мирного на улице Новой, 14. Там могут разместиться 50 человек.

В Горячем Ключе подтопило 4 придомовых территории, в дома зашла вода, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», участок трассы М-4 «Дон» подтопило в Горячем Ключе из-за сильного дождя.