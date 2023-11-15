В Горячем Ключе ветеран войны Валентина Смирнова отметила 99-летие

Ветерану Великой Отечественной войны Валентине Смирновой 15 ноября исполнилось 99 лет. Глава Горячего Ключа Сергей Белопольский приехал поздравить ее в этот день.

«Валентина Константиновна — удивительный человек! Сложно даже представить, через что пришлось пройти тогда еще молодой девушке. При этом за все эти годы она не утратила оптимизма, любви к людям, душевного тепла. Здоровья Вам, дорогая Валентина Константиновна! Улыбок, заботы близких людей и, конечно, мирного неба над головой!» — написал Белопольский в Telegram.

В 1942 году по окончании школы Валентина Смирнова отправилась на Ленинградский фронт. Была связистом и санинструктором, после обучения под Вологдой стала наводчицей прожекторной установки зенитки. Участвовала в боях за Ленинград, Кенигсберг, эвакуировала детей по «Дороге жизни».

После войны ветеран переехала на Кубань, работала медсестрой в детском доме, затем заведующей детской библиотекой. За боевые заслуги Валентину Смирнову наградили орденом Отечественной войны II степени, медалями «За Победу», «За взятие Кенигсберга» и «За оборону Ленинграда».

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