В Горячем Ключе в озеро Круглое выпустили 300 кг мальков толстолобика, амура и карпа

Фото t.me/sergey_belopolskyi

Мальков в озеро Круглое запустили 25 ноября. Эти рыбы не позволят озеру зарастать водорослями.

Об этом 25 ноября сообщил глава Горячего Ключа Сергей Белопольский. Он отметил, что содействие в зарыблении озера оказал депутат ЗСК Андрей Булдин.

«После того, как благодаря национальному проекту здесь провели реконструкцию набережной, это место стало еще одной достопримечательностью. Однако летом озеро зарастает водорослями. А как известно, самые эффективные «чистильщики» — травоядный толстолобик, амур и карп», — написал Белопольский в Telegram.

Всего в озеро Круглое запустили 300 кг мальков.

Читайте также: в Темрюкском районе выпустили 62,5 тыс. мальков белого толстолобика и белого амура.