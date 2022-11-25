В Горячем Ключе в озеро Круглое выпустили 300 кг мальков толстолобика, амура и карпа
Общество
25.11.2022 17:02
Мальков в озеро Круглое запустили 25 ноября. Эти рыбы не позволят озеру зарастать водорослями.
Об этом 25 ноября сообщил глава Горячего Ключа Сергей Белопольский. Он отметил, что содействие в зарыблении озера оказал депутат ЗСК Андрей Булдин.
«После того, как благодаря национальному проекту здесь провели реконструкцию набережной, это место стало еще одной достопримечательностью. Однако летом озеро зарастает водорослями. А как известно, самые эффективные «чистильщики» — травоядный толстолобик, амур и карп», — написал Белопольский в Telegram.
Всего в озеро Круглое запустили 300 кг мальков.
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