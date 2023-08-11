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В Горячем Ключе установили еще две зарядные станции для электромобилей

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-goryachem-klyuche-ustanovili-eshhe-dve-zaryadnye-stantsii-dlya-elektromobilej
В Горячем Ключе установили еще две зарядные станции для электромобилей
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Они появились 11 августа на улицах Ярославского, 148 с2 и Пархоменко в районе жилого комплекса «Триумф».

Мощность каждой из установленных зарядных станций — 150 кВт. С помощью них электромобиль можно зарядить всего за час. Для управления зарядкой разработали приложение «ЭЗС НЭСК».

Ранее две зарядные станции для электромобилей установили под Горячим Ключом на трассе М-4 «Дон». Заправки для электрокаров в регионе постепенно устанавливают в рамках пилотного проекта, сообщает пресс-служба администрации Горячего Ключа.

Читайте также: четыре зарядные станции для электромобилей открыли в Армавире. Они появились на улицах Тенистая, Чичерина, Азовская, а также на пересечении Кирова и Майкопской.

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