В Горячем Ключе установили еще две зарядные станции для электромобилей

Они появились 11 августа на улицах Ярославского, 148 с2 и Пархоменко в районе жилого комплекса «Триумф».

Мощность каждой из установленных зарядных станций — 150 кВт. С помощью них электромобиль можно зарядить всего за час. Для управления зарядкой разработали приложение «ЭЗС НЭСК».

Ранее две зарядные станции для электромобилей установили под Горячим Ключом на трассе М-4 «Дон». Заправки для электрокаров в регионе постепенно устанавливают в рамках пилотного проекта, сообщает пресс-служба администрации Горячего Ключа.

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