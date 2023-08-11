Четыре зарядные станции для электромобилей открыли в Армавире

Заправки появились на улицах Тенистая, Чичерина, Азовская, а также на пересечении Кирова и Майкопской.

Новые зарядные станции оснащены тремя разъемами для зарядки электромобилей мощностью не менее 149 кВт. При этом время зарядки аккумуляторов авто до 80% составит 30-40 минут.

Пилотный проект по установке зарядных станций для электромобилей реализуют власти города совместно с компанией АО «НЭСК», сообщает пресс-служба администрации Армавира в Telegram.

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