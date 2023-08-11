Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Четыре зарядные станции для электромобилей открыли в Армавире

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/chetyre-zaryadnye-stantsii-dlya-elektromobilej-otkryli-v-armavire
Четыре зарядные станции для электромобилей открыли в Армавире
Фото t.me/armawir_adm

Заправки появились на улицах Тенистая, Чичерина, Азовская, а также на пересечении Кирова и Майкопской.

Новые зарядные станции оснащены тремя разъемами для зарядки электромобилей мощностью не менее 149 кВт. При этом время зарядки аккумуляторов авто до 80% составит 30-40 минут.

Пилотный проект по установке зарядных станций для электромобилей реализуют власти города совместно с компанией АО «НЭСК», сообщает пресс-служба администрации Армавира в Telegram.

Читайте также: почти половина жителей России готова переделать свою машину в электромобиль.

Статьи
Топ-15 самых популярных эмодзи
Топ-15 самых популярных эмодзи
Рак глаза: виды, симптомы и лечение
Рак глаза: виды, симптомы и лечение
Сочи — недельный отдых в Лазаревском районе: как провести время?
Сочи — недельный отдых в Лазаревском районе: как провести время?
Что такое цигун? Плюсы и минусы
Что такое цигун? Плюсы и минусы
Какой сегодня праздник: что отмечают 11 августа
Какой сегодня праздник: что отмечают 11 августа
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях