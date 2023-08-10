Опрос: почти половина жителей России готова переделать свою машину в электромобиль

Аналитики провели исследование и выяснили, сколько опрошенных готовы переделать свою машину в электромобиль и по какой причине.

Согласно опросу, каждый третий житель России (31%) выразил желание пересесть на электромобиль. Особый интерес к этой идее проявили молодые люди в возрасте 18-24 лет, они составляют 49% от общего числа респондентов.

При этом россияне готовы переоборудовать свои автомобили под работу на электричестве. Главной мотивацией для этого выбора являются экологичность (49%), низкая стоимость зарядки (48%) и безопасность электромобилей (34%).

Так, 45% россиян хотели бы вложить средства в модернизацию своего автомобиля, чтобы перевести его на электрическое топливо. На эти цели треть опрошенных (38%) готова потратить до 500 тыс. рублей, в то время как всего лишь 5% решились бы потратить от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Аналитики также выяснили, что 30% жителей страны рассматривают модернизацию машины до электродвигателя, так как считают это возможностью для бюджетного перехода на электротопливо. Другие 28% респондентов хотели бы таким образом получить субсидии от государства и освободиться от транспортного налога, еще 19% просто привыкли к своей машине, поэтому были бы рады перевести ее на электротопливо.

Всего в опросе приняли участие 10 тыс. человек в возрасте от 18 лет, сообщает RT.

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