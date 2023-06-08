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В Горячем Ключе снизили давление воды из-за сгоревшего насоса

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-goryachem-klyuche-snizili-davlenie-vody-iz-za-sgorevshego-nasosa
В Горячем Ключе снизили давление воды из-за сгоревшего насоса
Фото pexels.com

Авария на городской скважине № 8 в городе-курорте произошла 8 июня. Там сгорел рабочий насос.

«В связи с аварийной ситуацией на скважине снижено давление воды в городе», — сообщает пресс-служба администрации Горячего Ключа.

Восстановить работу скважины № 8 в обычном режиме планируют к 18:00.

Читайте также: массовое отключение воды в Новороссийске продлили до вечера 8 июня. Воду в нескольких микрорайонах города-героя отключили 7 июня в 9:00 для выполнения работ по переврезке водовода на улице Волгоградской от Мысхакского шоссе до проспекта Дзержинского.

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