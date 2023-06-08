В Горячем Ключе снизили давление воды из-за сгоревшего насоса

Авария на городской скважине № 8 в городе-курорте произошла 8 июня. Там сгорел рабочий насос.

«В связи с аварийной ситуацией на скважине снижено давление воды в городе», — сообщает пресс-служба администрации Горячего Ключа.

Восстановить работу скважины № 8 в обычном режиме планируют к 18:00.

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