Массовое отключение воды в Новороссийске продлили до вечера 8 июня

Воду в нескольких микрорайонах города-героя отключили 7 июня в 9:00 для выполнения работ по переврезке водовода на улице Волгоградской от Мысхакского шоссе до проспекта Дзержинского.

Без водоснабжения временно остались около 27 тыс. человек. Воду в дома новороссийцев обещали вернуть к полуночи, однако при переврезке водовода возникла необходимость в дополнительных работах, которые начали выполнять 8 июня с 8:00.

Работы на водоводе планируют завершить до 16:00. Планируется, что подачу водоснабжения на юге Новороссийске восстановят к вечеру. На время отключения воду жителям будут подвозить автоцистернами по заявкам, которые можно оставить по телефонам: 8 (8617) 309-860 и 309-861, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал города Новороссийска».

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