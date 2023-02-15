В Горячем Ключе сиделка за полгода украла у 84-летней пенсионерки полмиллиона рублей

За кражу 66-летней приезжей грозит до шести лет лишения свободы.

По данным следствия, женщина работала сиделкой у 84-летней жительницы Горячего Ключа и имела доступ к ее банковским картам. В течение полугода злоумышленница похищала деньги со счетов своей подопечной. В общей сложности она похитила порядка 500 тыс. рублей. Деньги потратила на личные нужды.

На подозреваемую завели уголовное дело. В настоящее время расследование завершили, дело передали в суд. Женщина находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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