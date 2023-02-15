В Горячем Ключе сиделка за полгода украла у 84-летней пенсионерки полмиллиона рублей
Происшествия
15.02.2023 09:44
За кражу 66-летней приезжей грозит до шести лет лишения свободы.
По данным следствия, женщина работала сиделкой у 84-летней жительницы Горячего Ключа и имела доступ к ее банковским картам. В течение полугода злоумышленница похищала деньги со счетов своей подопечной. В общей сложности она похитила порядка 500 тыс. рублей. Деньги потратила на личные нужды.
На подозреваемую завели уголовное дело. В настоящее время расследование завершили, дело передали в суд. Женщина находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Читайте также: в Апшеронске мужчина в течение года после смерти родственницы получал ее пенсию.
Популярные новости
- Всенародный бас России — 150 лет Федору Шаляпину
- «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
- Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
- Конфискованных у жителя Краснодарского края рысей поселили в Московском зоопарке
- Банк России в марте продлит ограничения на снятие наличной валюты
- Человек, который любит оружие. Константину Пуликовскому — 75