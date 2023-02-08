В Апшеронске мужчина в течение года после смерти родственницы получал ее пенсию
Происшествия
08.02.2023 11:26
В Апшеронском районе завершили расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя, который подозревается в краже.
По версии следствия, мужчина не сообщил о смерти родственницы в соответствующие учреждения. В течение года он получил за нее пенсионные выплаты на сумму более 420 тыс. рублей. Деньгами мужчина распорядился по своему усмотрению.
Уголовное дело передали в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Читайте также: пенсионерка по подложным документам пыталась получить участок в Сочи. Злоумышленница представила документы в госучреждения и пыталась незаконно оформить право собственности. Стоимость участка оценивается на сумму порядка 1,4 млн. рублей.
Популярные новости
- Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
- Врачи ампутировали обе стопы фигуристу Роману Костомарову
- Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
- Пенсионерка с провалами в памяти ночью во время урагана заблудилась в Новороссийске
- Число жертв землетрясений в Турции и Сирии превысило 7 тыс. человек
- Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М