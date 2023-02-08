В Апшеронске мужчина в течение года после смерти родственницы получал ее пенсию

В Апшеронском районе завершили расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя, который подозревается в краже.

По версии следствия, мужчина не сообщил о смерти родственницы в соответствующие учреждения. В течение года он получил за нее пенсионные выплаты на сумму более 420 тыс. рублей. Деньгами мужчина распорядился по своему усмотрению.

Уголовное дело передали в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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