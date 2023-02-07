Афера на 1,4 млн рублей: пенсионерка по подложным документам пыталась получить участок в Сочи
За мошенничество 62-летней жительнице Сочи грозит до 10 лет лишения свободы.
По данным следствия, женщина и ее сообщник, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, внесли недостоверную информацию в приложение к постановлению главы администрации района. Согласно внесенным сведениям, у женщины якобы имелись права на участок площадью свыше 780 кв. м в одном из садоводческих товариществ.
Злоумышленница представила подложные документы в госучреждения и пыталась незаконно оформить право собственности. Стоимость участка оценивается на сумму порядка 1,4 млн. рублей. Довести преступный умысел до конца женщине не удалось.
На подозреваемую завели уголовное дело. В настоящее время она находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба УВД по городу Сочи.
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