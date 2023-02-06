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Семейный бизнес: приезжие создали финансовую пирамиду и присвоили 19,5 млн рублей в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/semejnyj-biznes-priezzhie-sozdali-finansovuyu-piramidu-i-prisvoili-19-5-mln-rublej-v-sochi
Семейный бизнес: приезжие создали финансовую пирамиду и присвоили 19,5 млн рублей в Сочи
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Трое родственников предлагали жителям Сочи вкладывать деньги в электронную валюту и обещали высокую прибыль. За мошенничество злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

По данным следствия, финансовую пирамиду создал 41-летний уроженец Красноярского края, находящийся в Сочи. Для поиска вкладчиков он привлек своих 40-летнего брата и 41-летнюю двоюродную сестру.

Сообщники представлялись сотрудниками инвестиционной компании и предлагали людям вкладывать деньги в якобы сверхприбыльные проекты. Для подтверждения своей успешной деятельности они размещали в соцсетях видеоролики и положительные отзывы вкладчиков. Отзывы злоумышленники размещали сами с фейковых страниц, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УВД по Сочи.

Получив деньги от вкладчиков, желающих приумножить свои накопления, подозреваемые давали им доступ к электронному кошельку. Там люди могли отслеживать свою прибыль. Вкладчики поняли, что стали жертвами мошенников, когда увидели, что их счета практически равны нулю. Сумма ущерба 5 пострадавшим превысила 19,5 млн рублей.

На злоумышленников завели уголовное дело. В настоящее время расследование уже завершили, дело передали в суд. За мошенничество подозреваемым грозит до 10 лет колонии.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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